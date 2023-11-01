Через ворожу атаку на заводі виникла пожежа, про постраждалих не повідомляється.

Цієї ночі під час масованої атаки безпілотників на Україну були зафіксовані влучання по території нафтопереробного заводу у Кременчуці Полтавської області. Там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

За словами голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, вночі ворог неодноразово атакував Полтавщину безпілотниками, а повітряна тривога тривала понад чотири години.

"Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - зазначив голова ОВА.

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Він також уточнив, що частину ворожих безпілотників українським оборонцям вдалося збити.

Нічна атака РФ на Україну - що відомо

Цієї ночі російські терористичні війська масово атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Ворожі дрони були випущені з кількох напрямків та зафіксовані у Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях. У більшості з цих регіонів місцеві мешканці чули вибухи, які були результатом роботи протиповітряної оборони.

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