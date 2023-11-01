Російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах України.

Під час сьогоднішньої нічної атаки українській протиповітряній обороні вдалося збити 18 із 20 запущених ворогом ударних безпілотників, а також одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 1 листопада російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах України, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Зокрема, Х-59 та частину "шахедів" ворог випустив з Курської області РФ, решта ж ворожих ударних безпілотників атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ РФ.

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За даними військових, під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

"Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - розповіли у повітряних силах.

Нічна атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі повітряна тривога лунала у понад 10 областях України. Мешканці більшості із них чули вибухи, які були пов’язані зі збиттям ворожих дронів та ракети.

Зранку стало відомо, що під час масованої атаки "шахедів" були зафіксовані влучання по території нафтопереробного заводу у Кременчуці, що на Полтавщині. За даними ОВА, там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Попередньо, минулося без постраждалих.

Наразі підприємство не працює, однак ситуація на місці контрольована.

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