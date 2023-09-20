Вранці ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ неподалік Севатсополя. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту опкупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севатсополя", - зазначає СтратКом.
Вибухи в Криму - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у першій половині дня 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали інформували про дим в місті Інкерман, зазначаючи, що там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ з мільйонами тонн пального.
При цьому пропагандистські канали повідомили про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Також повідомлялось про чорний дим між північною стороною Севастополя та Інкерманом.
Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив ракетну атаку України по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. За його словами, триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника в Криму мали місце бути. Він зауважив, що деталі будуть згодом оприлюднені Генштабом ЗСУ.
Можливою ціллю сьогоднішнього ракетного удару у селі Верхньосадове біля Севастополя міг бути підземний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Ракети Storm Shadow, якими ймовірно було завдано удару, здатні на це, пише український портал Defense Express.