Удар нанесено по пункту, що розташований біля Верхньосадового.

Вранці ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ неподалік Севатсополя. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту опкупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севатсополя", - зазначає СтратКом.

Вибухи в Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у першій половині дня 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали інформували про дим в місті Інкерман, зазначаючи, що там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ з мільйонами тонн пального.

Відео дня

При цьому пропагандистські канали повідомили про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Також повідомлялось про чорний дим між північною стороною Севастополя та Інкерманом.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив ракетну атаку України по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. За його словами, триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника в Криму мали місце бути. Він зауважив, що деталі будуть згодом оприлюднені Генштабом ЗСУ.

Можливою ціллю сьогоднішнього ракетного удару у селі Верхньосадове біля Севастополя міг бути підземний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Ракети Storm Shadow, якими ймовірно було завдано удару, здатні на це, пише український портал Defense Express.

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