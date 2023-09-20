Повідомляють, що Кримський міст перекритий.

20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального.

При цьому пропагандистські канали повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі російські пропагандисти пишуть про "відбиту атаку".

Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.

Оновлено о 14:09: Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив "24 Каналу" ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. За його словами, триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника в Криму мали місце бути. Деталі згодом будуть оприлюднені Генштабом ЗСУ.

Вибухи в Криму

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому військова контррозвідка Служби безпеки України та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Ще раніше по Севастополю було завдано ракетних ударів - влучило по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе.

На початку серпня трапилася "бавовна" на кримських військових аеродромах.

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