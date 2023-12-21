У Херсонській області російські окупанти проводять нічні обшуки та арешти. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, параноя та страх російських загарбників на Херсонщині породжують чергові прояви терору проти місцевого населення.
ГУР МОУ інформує, що в межах посилення репресій проти цивільних в окупованих громадах Херсонської області ворог проводить зухвалі та жорстокі обшуки.
"Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Брутальні заходи тиску не обмежуються нишпоренням - людей арештовують та відвозять на допити до катівень", - наголосили у розвідці.
Зауважується, що підставою для затримання може стати художня книжка, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей в помешканні або будь-яка дрібниця, що у хворобливій уяві окупантів викликає підозри.
Водночас ГУР МОУ нагадує, що усі причетні до воєнних злочинів приречені на справедливу відплату.
"Кожен нелюд, хто заподіяв зло беззбройним цивільним в окупації, не уникне відповідальності", - підкреслили у розвідці.
Злочини росіян на окупованих територіях
Нещодавно російський опозиційний проект ASTRA повідомив, що в окупованих Олешках Херсонської області російський солдат розстріляв пенсіонерку з метою "самооборони".
Військовий зізнався у скоєному і пояснив, що вбив 70-річну жінку нібито при самообороні. Він розповів, що 12 грудня, коли він "перевіряв" її будинок, пенсіонерка нібито вибігла йому назустріч з гранатою в руках, після чого він вистрілив у неї з АК-12 і втік.
За даними видання, вбивцю передали в розпорядження командира військової частини, але кримінальну справу не відкривали.