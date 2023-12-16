У скоєному російський солдат вже зізнався.

В окупованих Олешках Херсонської області російський солдат розстріляв пенсіонерку з метою "самооборони". Про це повідомляє російський опозиційний проект ASTRA.

Стверджується, що 13 грудня в Олешках знайшли тіло 70-річної Олександри М. з мінно-вибуховою травмою верхніх кінцівок, черепно-мозковою травмою, осколковим пораненням шиї та іншими ушкодженнями. За підозрою у вбивстві самі ж окупанти затримали 39-річного контрактника російської армії, жителя Тули Жукова Р.

"Військовий зізнався у скоєному і пояснив, що вбив 70-річну жінку нібито при самообороні. Він розповів, що 12 грудня, коли він "перевіряв" її будинок, пенсіонерка нібито вибігла йому назустріч з гранатою в руках, після чого він вистрілив у неї з АК-12 і втік", – пише ASTRA.

Відео дня

За даними видання, вбивцю передали в розпорядження командира військової частини, але кримінальну справу відкривати не стали.

Росіяни вбивають цивільних на окупованій території

Як писав УНІАН, наприкінці жовтня російські солдати розстріляли велику родину в окупованій Волновасі. Після сварки з чоловіком росіяни дочекалися ночі і, коли сім'я вже спала, проникли в будинок, де стратили 9 осіб, включаючи дітей.

Також ми розповідали, що в листопаді російський солдат розстріляв мирних жителів на окупованій Херсонщині. У селі Нечаєво загинули місцеві жителі Тетяна Філенко та Сергій Авдєєв. Мотиви розстрілу невідомі.

Вас також можуть зацікавити новини: