За його словами, будь-які домовленості, крім повної перемоги, повинні проходити через референдум.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що все керівництво України - і військове, і політичне - виступає за те, щоб воювати проти РФ. Про настрої у владі він розповів в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

"Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл переговорів. У нас переговорна позиція дуже погана. За що ми зараз будемо сідати? Де ми залишаємось [на лінії фронту] давайте просто закінчимо? Ви вважаєте, що українське суспільство це прийме?" - поставив питання Арахамія.

За його словами, будь-які домовленості крім повної перемоги повинні проходити через референдум.

"Якщо хтось щось буде підписувати і це потрібно буде ратифікувати в парламенті, то в парламенті просто один одного вб'ють. Дуже полярні погляди будуть. І такі речі, я вважаю, потрібно робити тільки через референдум. Коли народ скаже, що треба так, я зроблю це не дивлячись - просто свою думку подалі засуну і буду робити так, як скаже народ. А якщо будуть вирішувати депутати, я не відчуваю в собі сил вирішувати і тим більше когось агітувати. Тому що це питання індивідуальне кожного громадянина. Я не розумію, як це можна буде зробити, чесно кажучи", - сказав він.

Війна в Україні - розмовии про переговори з РФ

США та Німеччина придумали стратегію, як схилити Україну до мирних переговорів з Росією, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Київ. Про це виданню Bild розповіли джерела в урядових колах ФРН.

Україна ризикує бути мимоволі втягнутою в мирні переговори з Росією, якщо союзники не забезпечать Київ зброєю та боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. Таку думку висловив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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