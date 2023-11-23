Дипломат висловив розчарування тим, що допомога США блокується республіканцями, а ЄС не в змозі надати Києву достатньо снарядів

Україна ризикує бути мимоволі втягнутою в мирні переговори з Росією, якщо союзники не забезпечать Київ зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. Таку думку висловив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю LRT, повідомляє Bloomberg.

Відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також багатомісячний процес прийняття рішень в ЄС можуть поставити Україну в положення, в якому у неї не буде іншого вибору, окрім як просити миру, сказав він, підкресливши, що "це не буде вибір України".

"Україна, яку ми знаємо, і Україна, якій ми будемо допомагати, поки дихаємо, ніколи не піде на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою", - зазначив Ландсбергіс.

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Він висловив розчарування тим, що допомога США блокується республіканцями, а ЄС не в змозі надати Києву достатньо снарядів: "Виглядає комічно, коли КНДР допомагає Росії більше, ніж ЄС Україні".

Кілька днів тому Ландсбергіс на Раді глав МЗС Євросоюзу назвав заклики до припинення вогню в Україні зараз - "ганебною пропозицією", порівнявши це з тим, як нагодувати ведмедя і запросити його повернутися пізніше.

Тема переговорів з РФ - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь - які переговори - це справа України.

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