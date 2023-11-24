США і Німеччина мають дуже сильні важелі впливу на Україну, зазначає видання.

США і Німеччина придумали стратегію, як схилити Україну до мирних переговорів з Росією, не чинячи прямого дипломатичного тиску на Київ. Про це виданню Bild розповіли джерела в урядових колах ФРН.

Стверджується, що союзники хочуть поставити Україну в "стратегічно вигідну переговорну позицію", з якою Київ повинен піти на переговори з Москвою про свій "суверенітет і територіальну цілісність".

"Білий Дім і канцелярія [Олафа Шольца] координують це питання", — заявили журналістам в урядових колах Німеччини.

Відео дня

При цьому підкреслюється, що Вашингтон і Берлін не збираються безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати переговори. Будучи двома основними постачальниками зброї в Україну, США і Німеччина вирішили використовувати саме цей важіль впливу для досягнення поставленої мети.

Як стверджують джерела, в Україну постачатимуть саме те озброєння і саме в тих кількостях, щоб ЗСУ могли утримувати нинішній фронт, але без можливості звільнити окуповані Росією території.

"Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без будь-яких підказок ззовні. Він повинен з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні", — пояснив один з інсайдерів в уряді Німеччини.

Україну підштовхують до переговорів з Росією

В останні кілька тижнів з боку Заходу з'являється все більше сигналів, які можна трактувати як м'яке підштовхування України до початку переговорів з Росією.

Наприклад, нещодавно екс-командувач НАТО Джеймс Ставрідіс запропонував Україні "корейський сценарій" виходу з війни, який він назвав "Земля за мир". На його думку, чим швидше Україна знайде мир, тим швидше почнеться відновлення, в якому українці обженуть росіян за розміром економіки.

Як пише Bloomberg, зволікання із західними поставками зброї Україні дійсно може змусити Україну погодитися на мирні переговори з позиції слабкості. Однак при гіршому варіанті, окупаційна армія може прорвати оборону ЗСУ і тоді Кремль взагалі не матиме причин для переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: