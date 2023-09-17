Противник втратив гармати та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Російські окупанти зазнали чергових втрат на херсонському напрямку. Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу на цьому фланзі фронту ліквідовано 38 окупантів.

Також знищено п’ять ворожих гармат, пункт управління безпілотними літальними апаратами та човен.

"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено", - розповіли військові.

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Зазначається, що корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 13 одиниць: 9 кораблів - у Чорному морі та 4 - в Азовському. Ракетоносії окупантів заведені в пункти базування.

В той же час, протягом минулої доби противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох керованих авіабомб по житловому сектору міста Берислав та в район Львового на Херсонщині. Поранено цивільну особу, пошкоджено 17 будинків та будівлю ліцею.

Загалом за 16 вересня ворог здійснив 75 артилерійських обстрілів з використанням близько 450 снарядів, у тому числі 7 обстрілів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за добу відбили 13 атак російських загарбників у районі Кліщіївки на Донеччині, українські захисники витісняють там противника із займаних позицій. Зазначається, що окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області.

Також, в зоні відповідальності групи військ "Таврія" на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки - у цьому районі ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

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