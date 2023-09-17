Того, хто стріляв, ліквідували при спробі поїхати з місця події інші окупанти.

У тимчасово окупованому селищі Райське Каховського району Херсонської області російський окупант відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. В ході перестрілки він убив командира, з яким посварився.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA, джерела якого повідомили, що слідчий комітет РФ отримав матеріали перевірки за фактом перестрілки окупантів у селищі Райське, яка мала місце в ніч з 2 на 3 вересня.

"За попередніми даними, військовослужбовець Місюраєв А.А. посварився з командиром Кугаєм А. В. (позивний "Утьос"). Під час конфлікту Місюраєв почав стріляти з автомата, застреливши командира Кугая і ще одного військовослужбовця — Хребтова А.А. Обидва загинули", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після стрілянини окупант Місюраєв спробував виїхати з місця події на машині, проте його застрелили інші військові – загарбник загинув на місці.

Перестрілки між окупантами

Російські військові час від часу проводять внутрішні розбірки на окупованих територіях України. Зокрема, у серпні 2023 року росіяни влаштували перестрілку в окупованому Урзуфі Донецької області, розташованому неподалік від Маріуполя. Тоді загинули семеро цивільних.

Спочатку повідомлялося, що вогонь відкрили "кадировці", проте пізніше з'явилася інформація про те, що тими, хто стріляв, були російські зеки, формально приписані до "Ахмату", і військові поліцейські з Дагестану.

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