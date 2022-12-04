Те, що трапилося, може відкрити можливості для того, щоб українські сили почали діяти на східному березі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували відео, яке учора, 3 грудня, опублікував спецпідрозділ повітряної розвідки "Карлсон". На ньому захисники України підняли прапор нашої країни на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона.

Так, українські військовослужбовці перетнули річку Дніпро на човнах, досягли дерев'яної споруди, схожої на пристань на східному березі, і підняли український прапор на вежі біля берега. Як зазначається у новому звіті ISW, те, що трапилося, може відкрити можливості для того, щоб українські сили почали діяти на східному березі.

"Спостережувані російські укріплення на лівому березі вказують на те, що російські сили очікують на наступальні дії України на східному березі та будують оборонні рубежі на південь від річки Дніпро. Створення позицій уздовж східного берега річки, швидше за все, створить умови для майбутніх наступальних операцій українських військ в окупованій Херсонській області, якщо українські війська вирішать продовжувати наступ на цьому напрямку на півдні", - зазначили експерти.

Відео дня

У спецпідрозділі "Карлсон" відео, на якому на лівому березі вперше з початку вторгнення РФ в Україну з'явився прапор нашої країни, коментували так:

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини! Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним і наступальним навичкам хлопців".

Ситуація на Херсонщині: останні новини з фронту

11 листопада стало відомо, що захисники України зайшли в Херсон, який з початку повномасштабного вторгнення окупувала Росія. Рашисти втекли з правого берега. Однак вони завдають підлих ударів по звільненому Херсону та області.

Попри ворожі "прильоти" та ризик обстрілів, міністр оборони України Олексій Резніков 3 грудня прибув до звільненої Чорнобаївки Херсонської області. Він показав залишки міжнародного аеропорту, в якому базувалися російські окупанти. Крім цього, Резніков зазначив, що рашисти, бажаючи захопити Херсон, отримають лише три перші літери з назви цього міста.

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