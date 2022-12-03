Міністр зауважив, що деякі окупанти вже зрозуміли свою поразку.

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув у звільнену Чорнобаївку Херсонської області та показав залишки міжнародного аеропорту, у якому базувалися російські окупанти.

Як зазначив Резніков у Twitter, росіяни, які удобрюють українські поля в Херсонській області вже зрозуміли, що їм нічого "не світить" в Україні.

"Це залишки Міжнародного аеропорту Херсон. Росіяни зрозуміють перші 3 літери назви міста без перекладача… це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, які зараз удобрюють наші поля, цього вже навчилися", - написав Резніков, позуючи на тлі вивіски аеропорту, з якої вціліли три перші букви.

Чорнобаївка: у чому феномен цього населеного пункту

Російські окупанти використовували військовий аеродром у районі населеного пункту Чорнобаївка як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Він десятки разів ставав мішенню для українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбників розгромили ще 27 лютого. Та противник знову і знову розміщував там свою техніку.

Після визволення правобережжя Херсонської області Чорнобаївка повернулася під контроль українських сил.

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