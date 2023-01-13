Аналітики оцінили ситуацію на фронті.

Захисники України все ближче підходять до Кремінної у Луганській області. Наступ ЗСУ триває, а рашисти не в силах тримати удар. Крім цього, окупанти намагаються оточити Бахмут в Донецькій області, проте їм це не вдається.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на фронті і опублікували карти боїв. На думку експертів, українські сили успішно відбивають атаки російських окупантів.

"12 січня російські та українські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна. За даними Генерального штабу України, українські сили відбили наступ російських військ в районі Стельмахівки (16 км на захід від Сватового). Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська знищили українські диверсійно-розвідувальні групи в 44 км на північний захід від Сватового в районі Кислівки, Вільшан, Табаєвки, Крохмального і Первомайського в Харківській області. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаку російських військ в районі Кремінної, що може свідчити про подальше просування українських сил до населеного пункту", - повідомили аналітики.

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Експерти також навели інформацію від Міноборони Британії, де зазначено, що протягом останніх двох днів на підступах до Кремінної тривали сильні бої і що російські війська перекинули підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Росії на вразливу Кремінську ділянку лінії фронту. На думку Міноборони, росіяни намагаються зробити висновки зі своїх помилок у Херсонській області. Так, командири РФ намагаються використовувати ВДВ в якості елітних сил швидкого реагування, а не в якості сил тривалого утримання на землі.

Також експерти проаналізували ситуацію на Бахмутському напрямку. Вони навели інформацію від Генштабу України, в якій зазначено, що наші захисники відбили атаки рашистів в районі самого Бахмута, а також в межах 19 км на північний схід від міста в районі кількох населених пунктів. Крім цього, українські військові відбили атаки ворога в межах 22 кілометрів на північний захід від Бахмута в районі Клещиевки і Майорська.

"Російський блогер заявив, що російські війська штурмують українські позиції в районі Благодатного (11 км на північний схід від Бахмута) і що підрозділи групи "Вагнера" намагаються просунутися на східних околицях Бахмута. Російські джерела стверджували, що російські війська повністю захопили Опитне (4 км на південь від Бахмута), хоча ISW не може незалежно підтвердити, що російські війська зробили це", - додали аналітики.

Також в ISW прокоментували інформацію російських пропагандистів про нібито захоплення Мар'їнки. Експерти не підтверджують такі заяви.

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