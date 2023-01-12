Раніше усі розгорнуті повітряно-десантні війська РФ зосереджувалися у Херсонській області з метою утримання захоплених позицій.

Росія, яка продовжує вести війну проти України, передислоковує повітряно-десантні війська для посилення проблемних секторів на лінії фронту окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Упродовж останніх двох днів важкі бойові дії продовжувалися довкола міста Соледар (Донецька область) і на підступах до Кремінної (Луганська область).

Як зазначають у розвідці, від початку січня 2023 року Росія майже напевно розмістила 76 гвардійську десантно-штурмову дивізію повітряно-десантних військ (в РФ відомі як ВДВ) для посилення фронту у Кремінній після того, як оцінила, що цей сектор виявився досить вразливим.

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Раніше, до листопада 2022 року, Росія задіяла майже усі розгорнуті сили повітряно-десантних військ як довгострокові наземні війська з утримання позицій на лінії фронту в Херсонській області.

"Тепер, виконавши їхню передислокацію на Донбас і південну Україну, командири імовірно намагаються більше використовувати повітряно-десантні війська у відповідності з їх передбачуваною доктринальною роллю елітних сил швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, росіяни побоюються деокупації Кремінної на Луганщині, тому підсилюють свої позиції, перекинувши туди декілька підрозділів десантників та танки, проте ситуацію це не змінило.

Тим часом, за словами офіцера першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тараса Березовця, уся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар. За його словами, штурм Соледара триває вже понад 10 днів. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Очевидці повідомляють, що росіяни влаштували справжній конвеєр смерті й кидають своїх солдатів на ліквідацію у великих кількостях, прагнучи будь-що захопити місто. Так, у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що нещодавно понад 100 російських окупантів, які прийшли з війною, вирушили до пекла.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський зазначив, що бої тривають, Донецький напрямок тримається. Він також спростував чутки про захоплення Соледару, які зараз поширюють держава-терорист та її пропагандисти.

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