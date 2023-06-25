Нардеп переконаний, що ця історія ще не закінчилося і розв'язка настане дуже скоро.

Вся Росія сьогодні побачила, як президента Росії Володимира Путіна "нагнув" ПВК "Вагнер", до складу якої входять ув’язненні, а після такого приниження довго не живуть. Про це народний депутат України Єгор Чернєв написав у Facebook.

"Як би не закінчилася епопея із заколотом "Вагнера", але вся Росія сьогодні побачила, як Путіна "нагнули" зеки", - зазначає він.

За його словами, всі росіяни побачили як їхній переляканий лідер держави у паніці обдзвонював всіх, кого міг, та шукав допомоги.

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"Приниження та десакралізація Путіна - ось головний результат того, що вже відбулося. У Росії після такого лідери довго не живуть", - вважає Чернєв.

При цьому нардеп переконаний, що ця історія ще не закінчилося і розв'язка настане дуже скоро.

Бунт Пригожина - деталі

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступав проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу і військового керівництва, що той обманював Путін щодо ситуації перед вторгненням в Україну, а також в тому, що вонине давали снаряди його бійцям.

У ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву. При цьому вони зайшли і захопили військові об'єкти у Ростові та Воронежі

Ввечері 24 червня відбулися переговори Пригожина з представниками Кремля та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, де йому нібито пообіцяли, що "вирішать питання" міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Пригожин переїжджає в Білорусь, кримінальні справи проти нього закриють, а Кремль помилує "вагнерівців", які брали участь у повстанні проти російського режиму і вони мають повернутися у польові табори.