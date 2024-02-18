Американські журналісти назвали чотири головні проблеми, які стоять перед українською армією.

Захоплення Авдіївки далося росіянам дуже дорогою ціною – як у живій силі, так і в техніці. Але з цієї битви можно зробити кілька важливих висновків і для української армії. Про це пише CNN.

Журналісти наводять слова президента Володимира Зеленського під час його виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Розповідаючи про Авдіївку, він зауважив, що росіяни могли ввільно завдавати авіаударів по українських захисниках, і закликав союзників України "розблокувати небо", натякаючи на пришвидшення поставок авіації.

Другою важливою проблемою ЗСУ після протиповітряної оборони є хронічна нестача артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Це є наслідком зокрема відсутності американської військової допомоги, яка намертво застрягла в Конгресі.

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Третя проблема полягає у тому, що найкращі підрозділи української армії майже безперервно воюють протягом двох років, тоді як Росія мобілізувала додатково 300 000 військових, щоб збільшити свою чисельну перевагу.

"Українці швидко адаптуються до нової позиції активної оборони, яка продовжить знекровлювати російські сили. Але вони можуть виграти битву тут — і за лінією фронту — лише за допомогою виходу на інший технологічний рівень та подальшого впровадження західного обладнання", – пише CNN.

Видання зауважує, що довгоочікуване прибуття літаків F-16 має принаймні зрушити баланс терезів у небі. Але Україні також вкрай потрібні ракети дальнього радіусу дії, щоб вражати російський тил. Однак на Заході з обережністю ставляться до їх надання.

Окупація Авдіївки: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни захопили Авдіївку. Але замість невеликого індустріального центру їм дісталися суцільні руїни, на які вони перетворили місто. Також у місті лишилися кілька сотень цивільних, які до останнього відмовлялися від евакуації, сподіваючись, що незабаром бої просто стихнуть.

Також ми розповідали, що російська армія зазнала величезних втрат у битві за Авдіївку. За даними ЗСУ, від початку боїв за місто в жовтні минулого року агресор загалом втратив понад 47 тисяч солдатів, близько 360 танків, 250 гармат, 750 бронемашин та 5 літаків.

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