Британське видання не бачить осяжної перспективи повного вигнання росіян з України.

Третій рік повномасштабної війни з Росією, ймовірно, буде найважчим для України. При цьому жодна зі стороні зараз не може розраховувати на свою повну перемогу, пише британське видання The Guardian.

Автор публікації зазначає, що до другої річниці війни Україна підходить зі значно гіршим настроєм, ніж підходила до першої річниці. Тоді була надія на великий літній контрнаступ, який призведе до визволення значних територій. Тепер такої надії немає.

Видання перераховує проблеми, які зараз має Україна: дефіцит снарядів через зупинку американської допомоги, брак солдатів в армії через проблеми з мобілізацією, втрата ентузіазму простими українцями, які на початку війни активно допомагали армії. Однак про близьку поразку України теж не йдеться, зауважує The Guardian.

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"Повна поразка України зараз виглядає нездійсненною мрією для Володимира Путіна, але повну перемогу – включно з поверненням Криму, який Росія анексувала в 2014 році – також важче уявити в найближчій перспективі", – йдеться у статті.

Автор публікації зазначає, що переговори з Росією довгий час були табуйованою темою в Україні, адже ніхто не вірить, що Москва дотримається свого слова - а лише скористається паузою, щоб краще підготуватися до нового нападу.

"Але боротися безкінечно також навряд чи можна", – зауважує видання.

При цьому The Guardian наводить думку українського політолога Володимира Фесенка:

"Якщо ми зможемо пережити наступний рік, то, ймовірно, будемо змушені йти на переговори про якесь припинення вогню".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, 17 лютого українське військове командування відзвітувало про остаточний вихід Сил оборони з Авдіївки, яку росіяни активно штурмували із початку жовтня. Це був останній укріпрайон ЗСУ у безпосередній близькості до Донецька.

Попри припущення деяких спостерігачів, що ворог зробить паузу після взяття Авдіївки, насправді агресор продовжує активно наступати на інших ділянках фронту. Зокрема агресор намагається відбити території, втрачені під час літнього контрнаступу ЗСУ.

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