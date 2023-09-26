Також стало відомо, що у Чорне море агресор вивів два ракетні кораблі проєкту "Буян-М", споряджені "Калібрами".

На Херсонському напрямку українські захисники завдали ворогу значної шкоди, знищивши багато бойової техніки.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 16 окупантів та велику кількість техніки. Зокрема, на металобрухт пущено вісім бронетранспортерів (БТР – 82А), самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С", що є великокаліберною артилерійською зброєю, яка призначена для придушення та знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння та військової техніки противника на марші, у місцях зосередження та в опорних пунктах.

Також знищено міномет, одиницю автомобільної техніки та два човни.

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Крім того, повідомляється, що корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 10 кораблів. З них 9 - в Чорному та один - в Азовському морі.

"На бойове чергування ворог вивів два малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М" спорядження яких - до 16 ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби армія РФ втратила на фронті близько 400 своїх військових, а загалом від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 276 тис. 670 осіб. Крім того, протягом доби Сили оборони знищили 5 танків окупантів, 19 бойових броньованих машин, майже чотири десятки артилерійських систем, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 11 крилатих ракет тощо.

Також нагадаємо, що на Таврійському напрямку за добу українські захисники знищили 62 російських окупантів та 35 одиниць ворожої техніки. Зокрема, втрати ворога склали 190 осіб: безповоротні - 62, поранені - 127, ще одного загарбника взято у полон. Знищено 35 одиниць військової техніки окупантів та 5 складів боєприпасів.

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