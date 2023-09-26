На фронті побили багато ворожої техніки, а вночі сили ППО відбивали повітряний напад.

Протягом минулої доби російський агресор втратив на фронті близько 400 своїх солдатів. Загалом від початку вторгнення бойові втрати противника орієнтовно склали близько 276 670 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби Сили оборони знищили чимало ворожої теніки:

5 танків (загалом ‒ 4672),

19 бойових броньованих машин (8946),

39 артилерійських систем (6 299),

1 РСЗВ (792),

29 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4 924),

11 крилатих ракет (1529),

17 автомобілів та автоцистерн (8 763),

7 одиниць спеціальної техніки (925).

Між тим, як повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ, протягом цієї ночі ворог здійснив чергову атаку дронами-камікадзе типу "Shahed" проти України. Загалом було запущено 38 дронів з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в Криму.

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Силами та засобами ППО вдалося збити 26 безпілотників.

"По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака проти України - подробиці

Як писав УНІАН, цієї вночі ворог протягом двох годин атакував ударними безпілотниками Одеську область. За даними обласної влади, в Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Крім того, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Крім того, під ранок ворог завдав удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. Місцева влада повідомила про влучання в одне з підприємств міста.

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