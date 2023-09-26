За останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 190 осіб, з яких 62 загиблі та один полонений.

На Таврійському напрямку за добу українські оборонці знищили 62 російських окупантів та 35 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 949 вогневих завдань. Командувач зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 190 осіб: безповоротні - 62, поранені - 127, полонені - 1.

"Знищено 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, шість ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, 15 БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога", - поінформував Тарнавський.

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Війна в Україні - поточна ситуація

Як повідомляв УНІАН, протягом цієї ночі, 26 вересня, росіяни здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" проти України. Загалом було запущено 38 дронів з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в Криму.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 26 вересня, орієнтовно склали понад 276 тисяч осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 400 російських загарбників.

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