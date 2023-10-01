Загарбники, зокрема, марно намагалися покращити своє тактичне положення в районі низки населених пунктів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі трьох населених пунктів - Кліщіївки, Авдіївки та Новодарівки, але зазнали невдач.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. За його даними, на Бахмутському напрямку ворог марно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

"...на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового", - йдеться у повідомленні і зазначається, що ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

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На Запорізькому напрямку окупанти марно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Шахтарському напрямку - також.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначили у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади та успішно завдають ударів по тилах противника.

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Раніше ізраїльський військовий експерт Давід Гендельман висловив думку, що російські окупаційні війська поки не готові до того, щоб розпочати нову наступальну кампанію. Їм наразі більш-менш вистачає сил та техніки для оборони, тоді як для наступу цих ресурсів потрібно набагато більше.

Гендельман нагадав, що росіяни вже намагалися наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Попри те, що ворог має там доволі велике угруповання, якихось успіхів у окупантів не було.

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