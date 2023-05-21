Також знищено та пошкоджено 22 одиниці ворожої ОВТ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби знищили майже три роти окупантів. Про це повідомляє об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1006 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати противника на таврійському напрямку складають майже три роти. Також знищено та пошкоджено 22 одиниці ворожої ОВТ", – йдеться у повідомленні.

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Втрати окупантів в Україні - останні дані

Втрати окупантів в Україні перетнули чергову позначку - 203 тисячі вбитих ворогів. За минулу добу знищено понад 730 загарбників.

Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки, зокрема, 16 бойових броньованих машин, два танки, 29 артилерійських систем, два засоби ППО, 21 дрон оперативно-тактичного рівня.

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