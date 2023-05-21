Вороги за добу втратили чимало техніки, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні на сьогодні, 21 травня, перетнули чергову "червону лінію" і тепер вже перевищують позначку 203 тисячі загарбників.

В нашій державі упродовж минулої доби "мінусували" ще 730 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. Тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 203160 загарбників.

Крім того, супротивники втратили чимало техніки й озброєння: 16 бойових броньованих машин, два танки, 29 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 21 дрон оперативно-тактичного рівня, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також дві одиниці спецтехніки.

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Вранці 21 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник зосереджує головні зусилля на Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. За його даними, там за добу було 53 бої. Гарячими точками залишаються Мар’їнка й Бахмут.

Вороги на нашій території зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні на 20 травня становили 202430 окупантів.

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