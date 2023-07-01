Авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та один - по ЗРК ворога.

За минулу добу Сили оборони України потужно вдарили по ворогу, знищивши шість осередків противника, три склади боєприпасів та купу артилерії.

Як повідомляється у зведенні Генштабу, минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули і 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Водночас авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та один - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

Ситуація на фронті - що відбувається зараз

Український контрнаступ почався на початку червня, і з того часу українські війська просуваються, можливо, повільніше, ніж очікувалось, але досить впевнено.

Зокрема, за даними Генштабу, Сили оборони України за попередню добу мають успіхи на флангах біля Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Також українські захисники перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії широким фронтом.

За останніми даними, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 228 тис. 340 осіб.

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