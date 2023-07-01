Марк Міллі наголосив, що не стурбований тим, що контрнаступ України триває надто довго і нібито не демонструє достатнього прогресу.

Наступ українських військових відбувається повільніше, ніж прогнозувалося. Утім, в цьому немає нічого дивного.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час розмови у Національному прес-клубі США, пише Голос Америки.

Він зазначив, що не стурбований тим, що контрнаступ України триває надто довго і нібито не демонструє достатнього прогресу.

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"Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це", - підкреслив Міллі.

Він додав, що його зовсім не дивує те, що "наступ відбувається повільніше, ніж люди прогнозували".

"Я казав, що цей наступ, який триває, до речі, він просувається неухильно, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля тощо. 500 метрів на день, тисяча, дві тисячі метрів на день тощо. Повільний поступ, але дуже цілеспрямований. Це відбувається. Але чи відбувається це повільніше, ніж могли передбачити комп'ютери чи люди? Так. Я говорив, це займе, 6-8-10 тижнів, це буде дуже складно, довго, і це буде дуже, дуже криваво, і ні в кого не має бути жодних ілюзій щодо цього. Україна виборює своє життя", - заявив Міллі.

Американський генерал також наголосив, що українці воюють проти країни з населенням у 140 мільйонів осіб, дев'ятьма часовими поясами, яка має велику армію й значні запаси боєприпасів.

За словами Міллі, США надають Україні стільки допомоги, скільки можливо, "але врешті-решт українські військові наступають через мінні поля та в окопи. І це буквально боротьба за життя. Тож так, це йде трохи повільно, але це частина суті війни".

Контрнаступ України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в західних ЗМІ почали з'являтися матеріали на тему невиправданих очікувань від українського операції зі звільнення своїх територій, захоплених Росією. Утім, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, наразі від жодної країни-партнера Україна не отримували сигнали про те, що якщо контрнаступ не виправдає очікувань, допомогу буде припинено.

Про те, що контрнаступ йде "повільніше, ніж хотілося б", заявив і президент України Володимир Зеленський. Водночас він вислосив упевненість в успіху дій українських військових.

Своєю чергою, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і секретар РНБО Олексій Данілов підкреслювали, що контрнаступ ЗСУ йде відповідно до плану. 30 червня Залужний висловив обурення заявами деяких осіб із завищеними очікуваннями від контрнаступу української армії і просять швидких результатів. Він також наголосив, що ЗСУ терміново потребують західних винищувачів F-16.

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