Втрати Росії в Україні досягли позначки 143 680 одиниць живої сили. За добу ця статистика збільшилася на 820 окупантів. А ще бійці Сил оборони підірвали понад 40 штук різної техніки.
Статистикою ворожих втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 20 лютого
- особового складу — близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
- танків — 3316 (+6);
- бойових броньованих машин — 6553 (+8);
- артилерійських систем — 2334 (+7);
- РСЗВ — 471 (+2);
- засобів ППО — 243 (+0);
- літаків — 299 (+1);
- гвинтокрилів — 287 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2018 (+2);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5209 (+13);
- спеціальної техніки — 225 (+1).
Ситуація на фронті: актуальна інформація
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, рашисти здійснюють атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Кількість штурмів може обчислюватися десятками за добу.
За даними Politico, у Білому домі рекомендували ВСУ не затягувати з контрнаступом. Таку пораду дали через побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів в якийсь момент може зменшитися.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, східну "фортецю" Бахмут важливо утримати. Однак ВСУ не будуть робити це будь-якою ціною.
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що рашисти продовжують основну фазу наступу на Луганщині. Але агресору не вистачає резервів для різкого збільшення масштабу атак або інтенсивності.