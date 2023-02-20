За добу українські захисники знищили понад 40 одиниць техніки.

Втрати Росії в Україні досягли позначки 143 680 одиниць живої сили. За добу ця статистика збільшилася на 820 окупантів. А ще бійці Сил оборони підірвали понад 40 штук різної техніки.

Статистикою ворожих втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 20 лютого

особового складу — близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано;

танків — 3316 (+6);

бойових броньованих машин — 6553 (+8);

артилерійських систем — 2334 (+7);

РСЗВ — 471 (+2);

засобів ППО — 243 (+0);

літаків — 299 (+1);

гвинтокрилів — 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2018 (+2);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 5209 (+13);

спеціальної техніки — 225 (+1).

Ситуація на фронті: актуальна інформація

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, рашисти здійснюють атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Кількість штурмів може обчислюватися десятками за добу.

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За даними Politico, у Білому домі рекомендували ВСУ не затягувати з контрнаступом. Таку пораду дали через побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів в якийсь момент може зменшитися.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, східну "фортецю" Бахмут важливо утримати. Однак ВСУ не будуть робити це будь-якою ціною.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що рашисти продовжують основну фазу наступу на Луганщині. Але агресору не вистачає резервів для різкого збільшення масштабу атак або інтенсивності.

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