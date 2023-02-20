Українська авіація упродовж доби багато разів била по районах зосередження російських загарбників та їхньої військової техніки.
Наші воїни завдали удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу, який знаходився на вогневій позиції, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у понеділок увечері, 20 лютого.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів…", - зазначається у повідомленні.
Ситуація на фронті в Україні - що сьогодні треба знати
Генштаб ЗСУ вранці 20 лютого поділився, що супротивник зосередив головні зусилля на веденні наступу на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському й Шахтарському. У Генштабі зазначили, що наші захисники відбили ворожі атаки біля низки населених пунктів .
Ворог в Україні зазнає величезних втрат. Загальні втрати росіян в Україні становлять 143 680 супротивників. Також ліквідовано багато озброєння супротивників, зокрема, 2 334 артсистеми.