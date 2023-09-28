Також за добу було знищено, зокрема 38 артилерійських систем та 12 бойових броньованих машин.

Українські воїни ліквідували ще 330 російських окупантів, які прийшли на нашу землю зі зброєю.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати загарбників за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 277 тис. 320 (+330 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 4 тис. 679 (+4) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 962 (+12), артилерійських систем – 6 тис. 375(+38), реактивних систем залпового вогню – 793 (+1).

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Засобів протиповітряної оборони було знищено 535 (+1), літаків – 315, гелікоптерів – 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 957 (+9), а крилатих ракет – 1 тис. 529.

Крім того, кораблів/катерів ворога було знищено 20 одиниць, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 8 тис. 815 (+23), спеціальної техніки – 929(+2). Дані уточнюються.

Важливі новини сьогодні про війну проти РФ – це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 вересня, Генштаб заявив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Водночас підрозділами ракетних військ було завдано удари по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести ворожих артилерійських засобах.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну 44 ударними безпілотниками Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Їх запустили групами з районів Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (Крим). Сили протиповітряної оборони знищили 34 "Шахеди".

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