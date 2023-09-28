Уночі загарбники атакували Україну 39 "Шахедами", з яких 31 було збито, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни з підрозділів ракетних військ уразили, зокрема, пункт управління російських окупантів та шість ворожих артилерійських засобів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, минулої доби російські окупанти застосували п’ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131, три з яких було знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони.

"Крім того, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий "Шахед", - зауважується у повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що протягом минулої доби загалом ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, два цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами ракетних військ було завдано удари по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та шести ворожих артилерійських засобах.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 вересня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що в ніч на 28 вересня Росія масовано атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед". За її даними, сили протиповітряної оборони збили понад 30 цих безпілотників.

Гуменюк зауважила, що атака відбувалася шляхом запуску кількох груп ударних дронів з різних напрямків. ППО працювала фактично вздовж всього південного напрямку, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

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