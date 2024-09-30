Військовий зауважив, що українцям варто "прокинутися" і тверезо оцінити ситуацію на фронті.

Росіяни досягли просування на важливих ділянках фронту. Війна може наблизитися до великих міст, заявив у Telegram заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються - і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей", - заявив Жорін.

Він заявив, що динаміка війни зараз дуже висока, а ворог лише нарощує темпи. Натомість українські підрозділи виснажуються - без ротацій та нормальної заміни.

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"Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні. Щоб все це вивезти - треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо- перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить", - додав Жорін.

Війна в Україні – ситуація на Донбасі

За остіннями даними Генштабу, за добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої – продовжуються.

Як розповів командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гаркавий, на Покровському напрямку населені пункти цілодобово "переходять з рук в руки". За його словами, ворог не наступає таким великим потенціалом, як це було нещодавно. При цьому, інтенсивність штурмів російських окупантів не зменшилась, але до піхотних груп противник залучає значно меншу кількість військовослужбовців.

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