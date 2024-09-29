Також було знищено ворожі танки, бронемашини та артилерію.

За минулу добу українські військові знищили 1 170 російських загарбників. За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 651 810 осіб.

Також українські захисники впродовж доби знищили чимало ворожої техніки, а саме:

танків - 8 869 (+9) од,

бойових броньованих машин - 17 476 (+38) од,

артилерійських систем - 18 795 (+62) од,

РСЗВ - 1 204 (+1) од,

засоби ППО - 962 (+1) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 16 186 (+93),

крилаті ракети - 2 610 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25 495 (+84) од,

спеціальна техніка - 3 297 (+6).

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують свою операцію в Курській області РФ. За минулу добу російські окупанти завдали по своїй території 14 авіаційних ударів, застосовуючи 18 керованих авіаційних бомб.

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"Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ", - додали у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що українські військові скаржаться на неналежну якість інженерно-фортифікаційних укріплень в районі Гірника та Покровська Донецької області. За їхніми словами, є позиції, до яких підійшли більш відповідально, "але там просто немає кому стояти".

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти на півдні будуть намагатися отримати під свій контроль певні плацдарми, аби звідти потім розвивати наступальні дії. Зокрема він розповів, де саме ворог готує штурми.

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