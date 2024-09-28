За добу загарбники втратили на півдні понад 80 військових та понад 60 одиниць озброєння та техніки.

Російські окупанти ретельно готуються до штурмів у районі Приютного на Запоріжжі. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив, що ворог намагатиметься отримати під свій контроль певні плацдарми, щоб звідти потім розвивати наступальні дії.

"Ворог не припиняє розвідку, продовжує обстріли та готується до проведення штурмових дій. Підготовка до штурмових дій ведеться наразі на Запорізькому напрямку, зокрема, за даними нашої розвідки, в районі Приютного. Ворог зосереджує особовий склад, який планує залучити у штурмових діях. Крім того, з резервної бази автомобільного транспорту Южного округа (РФ – УНІАН) кілька днів тому окупанти отримали 25 баггів – легких авто, які зазвичай застосовуються коли ведуться штурмові дії малими групами піхоти", - сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, зараз на передових позиціях ворог зосереджує особовий склад цих штурмових груп.

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"Тому найближчим часом очікується активізація на цьому напрямку", - констатував речник.

Він пояснив, що штурми ворог, зазвичай, проводить невеликими групами піхоти, щоб покращити своє тактичне положення. Наразі противник намагатиметься на відповідних ділянках лінії бойового зіткнення на свою користь змінити її конфігурацію, щоб отримати під свій контроль певні плацдарми та звідти розвивати наступальні дії. Водночас військовий додав, що безпосередньо для наступальних дій противнику потрібні більш значні сили.

За даними Волошина, окупанти на півдні отримують постачання з Криму, та певним чином залізницею. Це поповнення особового складу, озброєння, боєкомплекту, паливно-мастильними матеріалами. Як зазначив речник, логістика росіян на півдні під контролем ЗСУ, але росіяни її здійснюють, "як можуть". За його словами, за минулу добу на півдні України відбулося п'ять штурмових дій: три – саме на Запорізькому напрямку, дві - на Придніпровському напрямку.

"Крім того, противник понад 300 разів вів обстріл наших позиційній, застосовував безпілотні літальні апарати, удари FPV-дронами – понад 300, застосував артилерію, ракетні удари", - сказав речник.

Окрім того, за його словами, агресор обстрілював населені пункти, які є на прифронтовій території, зокрема обстріли були Запорізької та Херсонської областей, а також Одещини.

"Зазнала обстрілів фактично вся правобережна частина Дніпропетровської області – Нікополь, Марганець, всі населені пункти, які знаходяться на березі колишнього Каховського водосховища", - додав Волошин.

Втрати ворога на зазначених двох напрямках 27 вересня склали 83 особи особового складу (вбиті та поранені) та 62 одиниці озброєння та військової техніки. Це 28 одиниць автомобільної та броньованої техніки, 2 танки, реактивна система залпового вогню "Град", - 5 розвідувальних БпЛА, система радіоелектронної боротьби, 17 гармат, 2 міномети, сучасний комплекс відеоспостереження "Астрон 4к", 4 мотоцикли, човен.

Також уражено 13 ворожих бліндажів та місце зберігання бойового комплекту.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Силах оборони півдня України казали, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках починається нова ескалація – росіяни активізуються – збирають резерви. За інформацією розвідки, противник отримав з автомобільних складів вже 25 баггі, які зазвичай використовують на полі бою під час штурмів. Такий транспорт досить швидко долає необхідну відстань по бездоріжжю та за рахунок невеликої ваги не підривається на протитанкових мінах.

Впродовж минулої доби українські захисники знищили ще 1 470 російських окупантів.

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