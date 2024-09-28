Як зазначають аналітики, якість ІФС "залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш".

Українські військові скаржаться на неналежну якість інженерно-фортифікаційних укріплень в районі Гірника та Покровська Донецької області. Про це пише аналітичний проєкт DeepState, додаючи фото, якими поділилися з аналітиками бійці.

Яке зазначають у DeepState, нещодавно росіяни почали обстрілювати Гірник, готуючись до його штурму. І коли він почнеться, то ворога зустрінуть неякісні ІФС.

При цьому , як зазначають військові, подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська.

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"Окремо можна звернути увагу на колючий дріт "єгоза" в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома. Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати ІФС, навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш", - пишуть аналітики DeepState.

Вони зазначають, що є позиції, до яких підійшли більш відповідально, "але там просто немає кому стояти".

Ситуація на фронті - новини

Днями аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники готуються заходити в населений пункт Гірник. Окупанти активно обстрілюють Гірник артилерією та КАБами, а, як наголошують аналітики наголошують, стирання забудови та опорних пунктів — передумова міських боїв.

Також у DeepState зазначали, що загроза втрати міста Вугледар у короткостроковій перспективі є реальною. Також не виключений ризик оточення українських військових у місті.

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