Деякі окупанти намагаються втекти з позицій, їх ловлять по кущах.

На Таврійському напрямку російські окупанти активізувалися та збільшили кількість своїх снайперів, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Закликаємо наших воїнів бути обережними і уважними, тому що ворог намагається збільшити кількість снайперських пар поблизу лінії бойового зіткнення", - розповів він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

При цьому зазначив, що снайпери працювали завжди, але оскільки українські снайпери працюють досить ефективно, то окупанти весь час змінюють тактику. "Можливо одна з причин, що ворог буде проводити контрснайперську боротьбу і намагатиметься знищувати нашу живу силу",- додав Штупун.

Відео дня

За його словами, російські окупанти знову активізувалися: майже в два рази збільшилась кількість боєзіткнень, продовжують активно завдавати авіаударів і обстрілювати українські позиції з артилерії – вже протягом тижня фіксується за добу близько 1000 обстрілів. Найбільше загарбники активізувалися на Авдіївскому і Мар’їнському напрямках.

Штупун зазначив, що фіксуються самовільні залишення позицій росіянами. "В одному з випадків з окопів втекли понад 30 осіб, наразі їх ловлять по різних кущах", - розповів він.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що за минулу добу сили РФ втратили 423 особи і 72 одиниці військової техніки, зокрема, 10 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артсистем, один "Град", 22 БПЛА.

Також Штупун зазначив, що окупанти останній місяць збільшили кількість штурмових і наступальних дій. При цьому вони постійно намагаються ротувати свої підрозділи, бо втрати у них величезні.

"Фіксується і заведення колишніх "зеків" в підрозділ "Шторм-Z", який використовують для штурмів. Але також підтягуються і досить підготовлені кадрові частини, зокрема, мотострілецькі полки та бригади змінюють одне одного", - додав він.

Ситуація на фронті:

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, 3 січня на фронті загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Росіяни наступали біля Богданівки та Андріївки, також вони намагаються оточити Авдіївку. Крім того, українські сили відбивали численні атаки біля Новобахмутівки, Степового, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку загарбників стримують поблизу Георгіївки та Новомихайлівки. А на Запорізькому - відбили атаку біля Роботиного.

Вас також можуть зацікавити новини: