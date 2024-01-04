Минулої доби знищено 423 загарбників та 72 одиниці військової техніки.

На Таврійському напрямку російські загарбники майже вдвічі збільшили кількість боєзіткнень.

"Російські окупанти знову збільшили, майже в два рази, кількість боєзіткнень. Продовжують активно завдавати авіаударів та обстрілювати наші позиції з артилерії", - повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, на Таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, 1 ракетного удару, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 875 артобстрілів.

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"Загальні втрати окупантів склали 423 особи та 72 одиниці військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про 10 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 22 БпЛА, 10 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів та ще 1 важливий об'єкт противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 3 січня, на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Попри втрати, противник продовжує здійснювати безуспішні атаки з метою окупації територій. Окупанти намагались наступати на шести напрямках.

Водночас Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 362 280 осіб.

На лівобережжі Херсонщини підрозділи ЗСУ мінуснули понад півсотні російських окупантів та ворожу техніку, серед якої – новий ударний БпЛА "Куб".

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