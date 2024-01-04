Знищено ворожі 3 засоби протиповітряної оборони та 2 пункти управління противника.

Сили оборони України відзвітували про завдання нових ударів по позиціях російських окупантів минулої доби.

Як йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 3 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 58 бойових зіткнень. Попри втрати, ворог продовжує здійснювати безуспішні атаки з метою окупації територій. Минулої доби окупанта намагались наступати на шести напрямках.

Разом з тим, минулої доби, 3 січня, Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 362 280 осіб.

Ворог запустив два дрони по Україні. Окупаційні війська намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції Збройних сил України.

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