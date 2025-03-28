Підрахунок за некрологами покриває близько 40-50% від загальної кількості російських втрат, що дає загальну кількість на рівні 200-250 тисяч убитих.

Російські опозиційні журналісти встановили поіменно особи вже понад 100 тисяч російських солдатів, загиблих на війні проти України. Фактична кількість убитих, вочевидь, істотно більша.

Поіменний підрахунок російських втрат, опублікований на окремому сайті, спільно ведуть проєкт "Медіазона" і "Російська служба Бі-Бі-Сі". У його основі лежать опубліковані у відкритому доступі некрологи (повідомлення про загибель конкретних людей) і фіксація поховань на російських кладовищах. За такою методикою на сьогодні встановлено імена 100 001 росіянина, який загинув на війні в Україні. Серед них понад 4,8 тисячі офіцерів.

Журналісти підкреслюють, що ці дані не можуть бути повними, оскільки не про кожного загиблого повідомляють публічно. За оцінкою самих дослідників, фактичні втрати, ймовірно, перевершують кількість встановлених імен приблизно у 2-2,5 рази.

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В абсолютних цифрах лідирують Татарстан і Башкирія, звідки походять 4,3 і 4,4 тисячі загиблих відповідно. Ці регіони розташовані за 800 і 1200 км від України.

Серед усіх загиблих приблизно 24% припадає на так званих "добровольців", тобто тих, хто підписав контракт на службу в армії РФ уже під час війни, ще 16% припадає на колишніх ув'язнених, завербованих із в'язниць. На мобілізованих у вересні 2022 року припадає 11% встановлених втрат. Решта припадає на контрактників регулярної довоєнної армії і незначною мірою на приватні військові компанії.

Однак слід уточнити, що для 29% загиблих не вдалося встановити їхню приналежність до котроїсь із цих груп.

Втрати РФ у війні проти України

Станом на 28 березня, загальні втрати РФ в Україні, за даними Генштабу ЗСУ, становили 910 тисяч осіб убитими і пораненими. Також агресор втратив 10,4 тисячі танків, 21,7 тисячі інших бронемашин, 25,3 тисячі одиниць ствольної артилерії.

Як писав УНІАН, на Курському плацдармі російська армія втратила 740 одиниць техніки, що дещо менше, ніж втрати ЗСУ. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати Росії в живій силі на цьому напрямку становили понад 55 тисяч осіб, зокрема 22 тисячі безповоротно.

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