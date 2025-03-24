Водночас у січні-лютому російські загарбники понесли великі втрати на Покровському напрямку і зараз сили окупантів стали меншими.

Російські окупаційні війська відновлюють спроби з покращення положення біля Покровська на Донеччині. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор ЗСУ Віктор Трегубов сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

Речник відзначив, що під Покровськом росіяни зазнали великих втрат під час спроби наступу впродовж січня та лютого.

"І насправді, просування у них на цьому напрямку, у принципі, було дуже невеликим, а якщо його співставити із втратами, то абсолютно незначним", - сказав Трегубов.

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Він нагадав, що російським загарбникам вдалося вийти на південь міста і окупанти намагалися взяти місто у напівкільце, перерізати траси на захід від міста, але їм цього не вдалося, бо українці їх не лише зупинили, а й вдало здійснили кілька контратак.

"Результатом чого стали дуже великі втрати у росіян. Чому так сталося? Тому що, українці зуміли налагодити ефективну взаємодію між дронами і піхотою, вибудувати ефективну захисну систему, у першу чергу, засновану на БПЛА", - сказав Трегубов.

Також речник розповів про подальші перспективи на Покровському напрямку.

"Росіяни сильно видихлися впродовж двох місяців. На перші десять днів березня вони взяли певну паузу. Впродовж цієї паузи дуже різко впала кількість боєзіткнень на цьому напрямку, але потім вона знову пішла вгору. Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють свої спроби, так чи інакше, покращити своє тактичне положення біля міста Покровськ. При цьому інтенсивність не сягнула тих рівнів, якою вона була у лютому, просто тому, що росіян фізично менше і техніки у них менше", - наголосив Трегубов.

Він зазначив, що українські захисники, які воюють біля Покровська і Мирнограда, кажуть, що росіян стало менше. Це свідчить про те, що росіяни просто під Покровськом понесли великі втрати. Водночас, стратегічні плани росіяни контролювати Донеччину не змінилися, але їм цього реалізувати не вдається.

Ситуація біля Покровська - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2024 року росіяни досягли передмість міста Покровськ і там вони зіткнулися зі "справжньою стіною українських безпілотників". В кінці лютого російський наступ на Покровськ продовжував затягуватися.

Водночас, ЗСУ перейшли до певних контратак. Сили оборони навіть потроху почали звільняти деякі населені пункти.

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