За минулу добу вдалося ліквідувати ще 870 російських загарбників.

Кількість російських втрат в Україні з початку повномасштабної війни сьогодні перетнула межу у 300 тисяч осіб. Зокрема, за минулу добу вдалося ліквідувати ще 870 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати РФ в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили:

танків - 5211 (21 за добу);

бойових броньованих машин - 9804 (29);

артилерійських систем - 7227 (25);

реактивні системи системи залпового вогню - 844 (10);

засоби протиповітряної оборони - 562 (3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5440 (21);

крилатих ракет - 1546 (2);

одиниць автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (35);

одиниць спецтехніки - 1016 (2).

Змін за минулу добу не зазнала кількість знешкоджених російських літаків - 321, гелікоптерів - 324, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

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Втрати Росії в Україні станом на 31 жовтня - що відомо

Лише на Авдіївському напрямку з 10 жовтня Сили оборони України знищили вже шість російських літаків. Зокрема, 29 жовтня вдалося збити черговий російський штурмовик Су-35. На цьому напрямку ЗСУ щоденно ліквідовують сотні російських загарбників та десятки одиниць їхнього озброєння та техніки, завдаючи ворогу значних втрат.

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