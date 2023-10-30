На Донбасі супротивники зазнали провалів біля низки населених пунктів.

З 10 жовтня на Авдіївському напрямку було знищено вже шість російських літаків.

На Таврійському напрямку за добу українські військові ліквідували ще майже 530 російських терористів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. "Знищено ще один російський Су-25. Вже шостий на Авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року", - зазначив він.

Загалом за добу на Таврійському напрямку ворог завдав 21 авіаудару, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1 086 артобстрілів. Українські ж воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Зокрема, марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського.

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За словами Тарнавського, впродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії на Таврійському напрямку виконали 1 387 вогневих завдань та ліквідували 527 російських загарбників.

Також було знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, один літак, 23 безпілотники, 8 автомобілів, а також 4 склади боєприпасів ворога.

Новини України про війну - що зараз варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 жовтня, на Авдіївському напрямку українські прикордонники збили ворожий штурмовик Су-25.

Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що найближчими днями під містом Авдіївка (Донецька область) окупанти поновлять спроби штурмів. За його словами, наразі росіяни перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад.

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