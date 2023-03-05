Українські морські піхотинці за минулу добу, 4 березня, знищили понад 30 російських окупантів та три міномети.
Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних Сил України. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 34 окупанти, три міномети та бойову броньовану машину", - йдеться у повідомленні.
У ВМС ЗСУ додали, що остаточні втрати супротивника уточнюються.
Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати
Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники зосереджують головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському й Куп’янському. На цих напрямках захисники української держави відбили понад 130 атак росіян.
Вороги на нашій землі зазнають дуже велих втрат. Втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 153 120 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 6 692 ворожі бойові броньовані машини.