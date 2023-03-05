Супротивник за добу втратив, зокрема, бойову броньовану машину, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за минулу добу, 4 березня, знищили понад 30 російських окупантів та три міномети.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних Сил України. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 34 окупанти, три міномети та бойову броньовану машину", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ додали, що остаточні втрати супротивника уточнюються.

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Вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники зосереджують головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському й Куп’янському. На цих напрямках захисники української держави відбили понад 130 атак росіян.

Вороги на нашій землі зазнають дуже велих втрат. Втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 153 120 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 6 692 ворожі бойові броньовані машини.

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