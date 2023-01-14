Остаточні втрати окупантів уточнюються, попередньо відомо про 21 ліквідованого росіянина.

Морські піхотинці за добу знищили три безпілотних літальних апарати російських військових, а також їхній танк.

Також 13 січня вони ліквідували 18 російських окупантів. Про це повідомив прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Крім того артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк та три російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 13 січня, українські захисники загалом знищили ще 530 окупантів. Таким чином, з 24 лютого 2022 року на українській землі було ліквідовано вже приблизно 114 тисяч 660 окупантів.

Окрім цього стало відомо, що 11 січня в розташуванні російських сил на окупованій території Запорізької області пролунав вибух. У результаті інциденту близько 40 російських солдатів ліквідовані, а ще близько 50 отримали поранення. Крім того, згоріли БТР та КаМАЗ загарбників, що стояли у дворі школи.

Тим часом, у Луганській області в лісосмузі українські артилеристи знищили мотострілків Російської Федерації, ворожу бойову машину піхоти та забудови супротивника.

А в Донецькій області 13 січня українські прикордонники ліквідували штурмову групу приватної військової компанії "Вагнера", що пробиралася до Бахмута.

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