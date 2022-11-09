Внаслідок вогневого ураження знищено, зокрема, три танки супротивника.

Українські воїни знищили колону техніки супротивника в Донецькій області.

Ворожу техніку розбили бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України, повідомила прес-служба НГУ.

"...Спецпризначенці виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині. У результаті вогневого ураження було знищено три танки та дві БМП разом з екіпажами", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що ефективний удар нацгвардійці завдали з ПТРК і шляхом скидання снарядів з дронів.

Нові втрати Росії в Україні - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 8 листопада, українські морські піхотинці знищили понад 30 окупантів, 5 ворожих танків та два безпілотники.

Пізніше Генштаб Збройних сил України поділився, що за добу всього на нашій землі ліквідували близько 780 супротивників.

Станом на 9 листопада в Україні знищили 77 950 загарбників і, зокрема, 2 тис. 801 ворожий танк і 5 тис. 666 бойових броньованих машин.

Вас також можуть зацікавити новини: