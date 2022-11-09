За минулу добу "доплюсували" 780 загарбників.

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували майже 78 тисяч російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

В повідомленні сказано, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно становлять близько 77 тис. 950 (+780 за минулу добу) осіб.

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Крім того, знищено ворожих танків ‒ 2 тис. 801 (+15 за минулу добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 666 (+12), артилерійських систем – 1 тис. 802 (+11).

Також знищено 393 (+2) одиниць РСЗВ, 205 (+2) засобів ППО, 278 (+0) літаків, 260 гелікоптерів, 1483 (+7) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 399 крилатих ракет, 16 кораблів, 4 тис. 227 (+11) одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та 159 одиниць спецтехніки.

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

Ситуація на фронті - останні відомості

Оператине командування "Південь" в ніч на 9 листопада повідомило, що за добу на півдні українські військовослужбовці ліквідували 55 російських окупантів та знищили склади боєприпасів армії РФ. При цьому росіяни чотири рази атакували позиції Збройних сил України армійською авіацією.

Крім того, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили чотири взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника.

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