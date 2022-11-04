У четвер, 3 листопада, українські військові знищили командно-спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області.
Як повідомляє ДПСУ, противник облаштувався в одному з будинків захопленого населеного пункту. Прикордонники, які беруть участь у стримуванні збройної агресії РФ у складі Сил оборони, розвідали ворожу позицію та корегували вогонь з повітря за допомогою безпілотника.
"Новий безпілотник наші мінометники отримали нещодавно від чернівецьких волонтерів. Щоб віддячити небайдужим громадянам, бійці підписали артилерійські міни й влучно відправили "іменні" боєприпаси на голови окупантам. Як результат, вогнем зі 120-мм мінометів прикордонники знищили командно-спостережний пункт російсько-окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: що треба знати
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог атакував нашу країну одразу з трьох напрямків.
За майже дев'ять місяців війни українські військові ліквідували приблизно 74 тисячі окупантів.
Крім того, Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР за час війни в Афганістані. Зазначається, що 278 літаків РФ були знищені в Україні тоді як 118 радянських літаків в Афганістані були втрачені за 10 років.
Кремлівські пропагандисти визнають, що зазнають величезних втрат в особовому складі, регулярно намагаючись штурмувати позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку. При спробах захопити Павлівку, за словами самих рашистських воєнкорів, "за два дні загинуло більше морських піхотинців, ніж у першу чеченську війну".
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