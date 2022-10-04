У нашій державі ліквідували ще 44 танки супротивника.

За минулу добу втрати Росії в Україні зросли на 370 осіб.

Таким чином загальні втрати супротивника станом на вівторок, 4 жовтня, становлять близько 60 800 осіб, повідомив Генштаб ЗСУ.

За його даними, на нашій землі знищено ще 44 танки супротивника, 27 бойових броньованих машин, 2 артилерійських системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 2 безпілотники та 12 одиниць автомобільної техніки.

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У Генштабі додали, що супротивник зазнав найбільших втрат на Бахмутському та Краматорському напрямках.