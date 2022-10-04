Українська авіація влучила у 3 ворожих опорних пункти.

Ракетні війська й артилерія України упродовж минулої доби уразили 2 ворожих пункти управління, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, 12 районів зосередження живої сили, військової техніки й озброєння та ще 5 інших важливих об’єктів супротивника.

За минулу добу українська авіація завдала по супротивнику 22 удари, підтверджено ураження 16 районів зосередження військової техніки та озброєння ворога, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка, 4 жовтня.

За його даними, авіація також поцілила у 3 ворожих ракетних комплекси та 3 опорних пункти.

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"…Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога", - йдеться в повідомленні.

Війна проти Росії та досягнення армії України - важливі новини

ЗСУ пішли у контрнаступ наприкінці серпня. У середині вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що було деокуповано майже всю територію Харківської області.

2 листопада стало відомо про ще одну важливу перемогу української армії - від загарбників зачищено місто Лиман Донецької області.

3 жовтня очільник держави повідомив, що наша армія продовжила наступ та у кількох областях звільнила нові населені пункти.

Втрати ворога на 3 жовтня 2022 року такі - знищено близько 60,5 тис. супротивників та, зокрема, 2 380 ворожих танків.

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