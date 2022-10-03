320 мертвих ворогів за добу.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували майже 60,5 тисяч російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 60 тисяч 430 осіб, зокрема за минулу добу ліквідовано близько 320 загарбників.

Також знищено 2380 ворожих танків (три за минулу добу), 4991 бойових броньованих машин (16 за добу), 1405 артилерійських систем, 338 реактивних систем залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 1026 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 246 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, 3811 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (15 за добу), 131 одиницю спецтехніки.

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Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п'ять командних пунктів російських окупантів, три їхні склади з боєприпасами та 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

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