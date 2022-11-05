В нашій державі ліквідовано ще 8 ворожих танків, зазначив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу знищено 600 російських загарбників.

Втрати Росії в Україні перетнули позначку 75 тисяч осіб, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 05 листопада орієнтовно склали:

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- особового складу – близько 75 тис. 440 (+600) осіб ліквідовано,

- танків – 2758 (+8) одиниць,

- бойових броньованих машин – 5601 (+21),

- артилерійських систем – 1776 (+4),

- реактивних систем залпового вогню – 391,

- засоби ППО – 202 (+1),

- літаків – 277,

- гелікоптерів – 260 (+2),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),

- крилаті ракети – 399 (+2),

- кораблі – 16,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10),

- спеціальна техніка / special equipment – 155.

"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - йдеться у зведенні.

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