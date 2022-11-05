За минулу добу знищено 600 російських загарбників.
Втрати Росії в Україні перетнули позначку 75 тисяч осіб, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 05 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 75 тис. 440 (+600) осіб ліквідовано,
- танків – 2758 (+8) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5601 (+21),
- артилерійських систем – 1776 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 391,
- засоби ППО – 202 (+1),
- літаків – 277,
- гелікоптерів – 260 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),
- крилаті ракети – 399 (+2),
- кораблі – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10),
- спеціальна техніка / special equipment – 155.
"Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - йдеться у зведенні.